Кабмин проведет внеочередное заседание

Новости Украины:В пятницу, 24 апреля, Кабинет министров проведет внеочередное заседание.

Кабинет министров проведет в пятницу, 24 апреля, внеочередное заседание, на котором планирует принять постановление, урегулирует вопрос увеличения зарплат медикам, работающим с больными коронавирусом, до 300%.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 апреля.

"Начиная с 1 апреля все те доплаты также урегулированы законодательствам, предусмотрены средства в государственном бюджете после внесения соответствующих изменений, и завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, которое уже окончательно урегулирует, будет введен COVID-пакет, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медицинским работникам, подчеркиваю без исключения, работающим с коронавирусной болезнью COVID-19", - отметил Степанов.

Ранее правительство внесло изменения в постановление № 250 от 25 марта 2020 года, которым урегулировался вопрос оказания медицинской субвенции регионам и статьи расходов, на которые эти средства могли использоваться. Постановлением предусматривается, что за март три должностных оклада медработникам, работающим с CОVID-19, должны быть выплачены из медицинской субвенции.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них - 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.