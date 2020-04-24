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Тысяча гривень доплаты пенсионерам: Украина выделила 10 миллиардов
Тысяча гривень доплаты пенсионерам: Украина выделила 10 миллиардов
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Тысяча гривень доплаты пенсионерам: Украина выделила 10 миллиардов

Тысяча гривень доплаты пенсионерам: Украина выделила 10 миллиардов
01:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Раде рассказали, сколько пенсионеров получат дополнительную тысячу гривень.

Единовременную доплату к пенсии размером в 1 тысячу гривень получат 10,6 миллиона граждан Украины, индексация пенсий коснется 6,9 миллионов украинцев.

Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает "Обозреватель".

"1 тысячу получат около 10 миллионов пенсионеров и около 600 тысяч граждан, которые получают социальную помощь вместо пенсии в связи с инвалидностью и по возрасту. Все, кто получает пенсию меньше 5 тысяч гривень. На эти выплаты выделено около 10 миллиардов гривень", – пояснила она.

В то же время индексация пенсий в текущем году коснется 6,9 миллионов пенсионеров, средняя прибавка по стране составит 260 гривень в месяц. Третьякова сообщила, что на сегодняшний день на учете Пенсионного фонда Украины находится около 11,3 миллионов пенсионеров.

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"Остальным нужно будет ждать индексацию в следующем году. Думаю, постепенно такой индексации будет подлежать любая пенсия. Пока идет реформа, которую ввело правительство Гройсмана", – пояснила глава Комитета.

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Верховная Рада, Пенсия, Доплата, Галина Третьякова.
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