Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мировая пандемия: США по-прежнему на первом месте по числу инфицированных
Мировая пандемия: США по-прежнему на первом месте по числу инфицированных
Ляшко: За апрель врачи получат обещанные 300% доплаты
Ляшко: За апрель врачи получат обещанные 300% доплаты
Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити
Зинченко видит Малиновского в Манчестер Сити
"Сквозь снег" от режиссера "Паразитов": в сети появился второй трейлер (Видео)
"Сквозь снег" от режиссера "Паразитов": в сети появился второй трейлер (Видео)

Ляшко: За апрель врачи получат обещанные 300% доплаты

Ляшко: За апрель врачи получат обещанные 300% доплаты
04:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Ляшко рассказал, при каких условиях врачи получат доплату в 300%.

Больницы, которые работают с больными COVID-19, и заключили договор с НСЗУ, получат 300% доплаты к зарплате за апрель.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В авансе (за апрель — ред.) не просчитана доплата в 300% за то, что люди работали с коронавирусной болезнью. Оплата за работу придет в рамках зарплаты за апрель... Если больница имеет контракт с НСЗУ и оказывает помощь больным с коронавирусной болезнью, за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, он прокомментировал информацию о задолженности больницы города Почаев Кременецкого района Тернопольской области, где, по заявлению председателя Кременецкого райсовета Владимира Стефанского, существует задолженность в 400 тысяч гривен за март.

По словам Ляшко, с национального уровня вопрос выделения медицинской субвенции "был закрыт", и медицинская субвенция в размере почти 1 млрд грн была перечислена на места.

Ляшко: Кабмин утвердит пакет по предоставлению медуслуг по лечению Covid-19

Ляшко заявил, что вопрос задолженности конкретно по этой больнице нужно решать с местной властью.

"Это конкретный случай, который нужно разбирать, и мы будем его разбирать завтра (24 апреля — ред.) с самого утра, звонить в областную государственную администрацию, управление охраны здоровья и будем заниматься... Медицинская субвенция пришла в каждый департамент здравоохранения, после этого пришло разъяснение, что с этой медицинской субвенции вы можете взять средства на начисление доплаты в размере 300% всем, кто работал с лабораторно подтвержденным случаем коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

"Канада реагирует на COVID-19": для Украины выделили полмиллиона долларов

Также по его словам, местная власть также может дофинансировать врачей, которые сейчас оказывают медпомощь больным COVID-19.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что Кабмин 24 апреля утвердит пакет медицинских услуг по COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
02 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 Зеленский: Украина начинает испытания препарата для борьбы с COVID-19
05 СМИ: Джулия Робертс подала на развод
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Банковский законопроект: Рада пригласила МВФ к обсуждению
Банковский законопроект: Рада пригласила МВФ к обсуждению
Ляшко: Я доволен тем, как работает карантин в Украине
Ляшко: Я доволен тем, как работает карантин в Украине
&quot;Канада реагирует на COVID-19&quot;: для Украины выделили полмиллиона долларов
Канада выделила Украине $500 тысяч
Рецепт дня: Шпротный салат с рисом, огурцом, горошком и яйцами
Рецепт дня: Шпротный салат с рисом, огурцом, горошком и яйцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь