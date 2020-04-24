Ляшко: За апрель врачи получат обещанные 300% доплаты

Новости Украины:Ляшко рассказал, при каких условиях врачи получат доплату в 300%.

Больницы, которые работают с больными COVID-19, и заключили договор с НСЗУ, получат 300% доплаты к зарплате за апрель.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В авансе (за апрель — ред.) не просчитана доплата в 300% за то, что люди работали с коронавирусной болезнью. Оплата за работу придет в рамках зарплаты за апрель... Если больница имеет контракт с НСЗУ и оказывает помощь больным с коронавирусной болезнью, за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, он прокомментировал информацию о задолженности больницы города Почаев Кременецкого района Тернопольской области, где, по заявлению председателя Кременецкого райсовета Владимира Стефанского, существует задолженность в 400 тысяч гривен за март.

По словам Ляшко, с национального уровня вопрос выделения медицинской субвенции "был закрыт", и медицинская субвенция в размере почти 1 млрд грн была перечислена на места.

Ляшко заявил, что вопрос задолженности конкретно по этой больнице нужно решать с местной властью.

"Это конкретный случай, который нужно разбирать, и мы будем его разбирать завтра (24 апреля — ред.) с самого утра, звонить в областную государственную администрацию, управление охраны здоровья и будем заниматься... Медицинская субвенция пришла в каждый департамент здравоохранения, после этого пришло разъяснение, что с этой медицинской субвенции вы можете взять средства на начисление доплаты в размере 300% всем, кто работал с лабораторно подтвержденным случаем коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Также по его словам, местная власть также может дофинансировать врачей, которые сейчас оказывают медпомощь больным COVID-19.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что Кабмин 24 апреля утвердит пакет медицинских услуг по COVID-19.