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Пятница, 24.04.2020
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Ляшко: Кабмин утвердит пакет по предоставлению медуслуг по лечению Covid-19

Ляшко: Кабмин утвердит пакет по предоставлению медуслуг по лечению Covid-19
02:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Кабмин в пятницу должен утвердить пакет медуслуг по лечению COVID-19.

Кабинет министров в пятницу, 24 апреля, должен утвердить пакет по предоставлению медицинских услуг по лечению коронавируса.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В апреле разрабатывается и будет профинансирован новый пакет НСЗУ для тех больниц, которые оказывают помощь больным COVID-19. Будет пакет для экстренной медицинской помощи и будет пакет для тех бригад, которые забирают образцы на исследование для доставки в вирусологические лаборатории... Завтра правительство (24 апреля — ред.) утвердит порядок и механизм оплаты этих средств", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Минздрав разработал четкий алгоритм госпитализации больных COVID-19, определив 243 больницы, которые принимают первую волну заболевших.

"27 тысяч коек готовы для приема больных в Украине, заполнены почти 2000 коек", - сказал Ляшко.

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В то же время, по его словам, случаи, когда местная власть заявляет о неготовности своих больниц к принятию больных пациентов и отсутствие помощи со стороны правительства, связаны с тем, что на местах нарушают алгоритм МЗ и госпитализируют больных в больницы, которых нет в этом списке.

Как сообщалось ранее, в Нацслужбе здоровья сообщили, что из 64 миллиардов гривен, которые правительство выделило на борьбу с COVID-19, 15 будут выделены на оплату медицинских услуг, которые предоставляют больницы, лечащие пациентов с коронавирусом.

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Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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