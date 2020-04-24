День Антипа: приметы и обряды 24 апреля

Новости Украины:День памяти священномученика Антипа в народном календаре посвящен половодью.

Традиции на 24 апреля

Святого Антипия в народе зовут целителем зубов. По традиции, если у человека заболят зубы, надо положить на зуб маленькую серебряную монетку, подержать ее некоторое время, затем вынуть, сделать в ней дырочку и повесить на икону святого Антипия. Зубы, по поверьям, должны перестать болеть очень быстро. Святой Антипа называется в народе еще и Водогоном, Водополом, потому что продолжается половодье.

В этот день примечали погоду. Вскрытие рек к этому дню обещает хороший урожай, благополучное лето. Позднее вскрытие всегда обещает худое. Зато если на Антипу пойдет дождь, то грибов много будет. А если вдруг заморозки ударят, то предвещают они отличный урожай на грузди.

В этот день никогда не проводили работы по посеву и посадке - считали этот день неблагоприятным для рассады и семян.

Приметы на 24 апреля

Антипа Водопол реки очищает ото льда.

Антип воды распустил.

По антиповой воде о хлебушке гадай.

Антип без воды - закрома без зерна.

Была бы вода, тогда и земля наберется цвета.

Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед (когда расцветает верба, становится значительно теплее).

Вода на реке на Антипа не вскрылась - весна холодная накатилась.

Воды не вскроются - к плохому лету.

Днем вёдро (солнечно), утром морозно - яри (яровые) бодро ринутся в рост.

Если вода разольется во второй раз и ее будет больше, чем в первый, - уродится поздний сев.

Как день перевалит за четырнадцать часов, так пошла соха в поле гулять.

Не ссохлась бы земля да не осела, пахать надо сразу перед севом - тогда осенью зерно навстречь, как река станет течь.

Распушилась ива - зиме нет ходу до крестьянского двора.