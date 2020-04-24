Погода на выходные: в Украину идут потепление и дожди

Новости Украины:В Украине сохранится теплая погода, в субботу в некоторых областях ожидаются грозы.

В ближайшие сутки, 24 апреля, на территорию Украины начнет распространяться теплый, но сухой воздух с района Балтики, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 2-7 ° тепла, в восточных областях, на северо-западе страны, Закарпатье и в Карпатах на поверхности почвы заморозки 0-3 °; температура днем 15-20 °.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер западный , 5-10 м / с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 апреля самая высокая температура днем была 27,0 в 1950г., самая низкая ночью 2,2 в 1893г.

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Погода в Украине в пятницу, 24 апреля, будет теплой, солнечной и маловетреной. Незначительные осадки вероятны в восточных и центральных регионах, а также локально в западных областях.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до +21 градуса. На остальной же территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.

"Заморозки постепенно отступают. Ночью предполагается +3...+8 градусов, разве где-то на Востоке и Западе отдельные 0-3 градуса еще вцепятся в красивый весенний цвет",– предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

В Киеве 24 апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.

Прогноз погоды на пятницу, 24 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – + 15... + 17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19

В субботу, 25 апреля, в западных, северных и центральных областях временами дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами, кроме северных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, на крайнем западе10-15°.

В Киеве в ночь на субботу небольшой, днем умеренный дождь, возможна гроза. Ветер юго- западный , 7-12 м / с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

26 апреля в Украине также будет облачно с прояснениями. Временами дожди, отдельные грозы, лишь на юге и востоке страны, в западных, днем в северных областях без осадков.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на побережье морей 25 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла.

26 апреля в Киеве ночью умеренный дождь, днем без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 5-10°, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua

27 апреля в восточных, ночью и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях дождь, на остальной территории без осадков. 28 апреля преимущественно без осадков, лишь днем на северо-западе и севере страны небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла; днем 27 апреля 10-16°, 28 апреля 13-19°, на западе страны (27 апреля на Закарпатье) до 21°.

27-28 апреля в столице будет преимущественно без осадков, лишь днем 28 апреля небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла; днем 27 апреля 10-15°, 28 апреля 13-18°.

Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.