Украинцы которые вернулись из-за границы могут прийти самоизоляцию вместо обсервации

Новости Украины:Возвращающиеся из-за границы украинцы смогут проходить обязательную самоизоляцию дома с использованием приложения "Дия".

Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дия", которое было недавно запущено.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в пятницу на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского.

"Благодаря приложению "Дия" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину", - отметил Зеленский.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что лишь 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов. Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате, то есть проживать в подготовленных государством помещениях.

Приложение "Дия" позволит отбывать две недели самоизоляции дома. Именно поэтому у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дия" в смартфоне.

Новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.

"Если у нас есть приложение "Дия", то можно понемногу организовывать рейсы с привозом людей, которые оказались в сложной ситуации за рубежом", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Зеленский указал, что государство обязательно должно помогать своим гражданам за рубежом. "Кому-то нужна операция, у кого-то истек срок действия визы, у кого-то закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома", - подчеркнул президент.