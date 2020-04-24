"Действуй дома": Кабмин изменил условия для обязательной обсервации

Новости Украины:Кабинет министров отменил обязательную обсервацию для тех, кто согласится на самоизоляцию с использованием сервиса "Действуй дома".

Министр Кабинета министров Олег Немчинов призывает граждан Украины, которые вернулись из-за границы, скачать приложение "Действуй дома", благодаря которому будет происходить электронный контроль за самоизоляцией. Об этом он написал в Facebook.

"Пройди обсервацию дома с помощью электронного сервиса "Действуй дома", - отметил министр.

В течение двух недель ежедневно человек будет получать до 10 push-уведомлений в приложении "Действуй дома". Пользователю нужно будет сделать свое фото, одновременно будет работать геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения будет расцениваться именно как нарушение, человек вынужден будет заплатить штраф.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что в следующем релизе "Действуй дома" будет предусмотрена возможность совершения экстренного вызова на горячую линию Минздрава, а также со временем будут доступны заказы лекарств и продуктов онлайн.

Как сообщалось, 29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

22 апреля обязал Минцифры обеспечить функционирование электронного сервиса "Действуй дома", в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, что является частью сервиса.