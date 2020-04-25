Верланов подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора

Новости Украины:Сергей Верланов подал в Офис генпрокурора заявление на эксминистра финансов Игоря Уманского.

Освобожденный от должности главы Государственной налоговой службы Сергей Верланов 23 апреля подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения о преступлении эксминистра финансов Игоря Уманского.

Об этом он сказал в ходе своего выступления в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Укринформ.

"Вчера мной было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Хочу, чтобы была поставлена в этой ситуации точка", - сказал он.

Напоминаем, во время заседания Кабмина в пятницу вечером правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

В парламенте создали ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий чиновников органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета.

Речь идет о появившейся в СМИ информации бывшего министра финансов Игоря Уманского о коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые якобы привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах.