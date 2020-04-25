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В НАПК установили новые порядки декларирования для отдельных лиц

В НАПК установили новые порядки декларирования для отдельных лиц
07:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: nazk.gov.ua

Новости Украины:В НАПК заявили, что декларации разведчиков будут осуществляться по специальным порядкам.

Разведчики и другие отдельные категории лиц будут декларироваться по специальным порядкам, разработанным НАПК в сотрудничестве с рядом правоохранительных органов.

Об этом информирует НАПК в Telegram.

"Благодаря сотрудничеству с СБУ декларации чиновников Службы (безопасности Украины - ред.) можно будет найти в электронном реестре. Также разведчики и другие отдельные категории лиц будут декларироваться по специальным порядкам, разработанными НАПК в сотрудничестве с рядом правоохранительных органов, среди которых СБУ, ГБР, Нацполиция и Управление государственной охраны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти спецпорядки позволят безопасно хранить и проверять эти декларации.

Проще и удобнее: НАПК намерено перезапустить реестр деклараций

Также в ведомстве уточнили, что, среди прочего, за 100 дней работы были устранены препятствия для проведения прозрачного конкурса в Общественный совет при НАПК.

В частности, была упрощена процедура подачи документов и обеспечена прозрачность допуска общественных объединений и кандидатов к конкурсу.

Сам конкурс в Общественный совет при Национальном агентстве по предупреждению коррупции будет уже в ближайшее время, уточняется в сообщении.

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СБУ, Разведка, Декларация, НАПК.
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