Василий-парильщик: приметы и обряды на 25 апреля

Новости Украины:25 апреля по церковному календарю почитается святой епископ Василий.

В народном календаре дата 25 апреля получила название Василий Исповедник, Василий Парийский, Василий-парильщик. Православная церковь в этот день почитает преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского, проживавшего в IX веке в городе Пария.

В период иконоборчества он всячески отстаивал почитание икон (не исполнял приказы императора об уничтожении икон, не общался с иконоборцами и не допускал их в свою епархию). За верность иконопочитанию был подвергнут многочисленным гонениям.

Название обители, где был епископом преподобный Василий, в народном календаре превратилось в характеристику святого. Так как к этому времени окончательно устанавливалась весна, Василия Парийского сделали ответственным за наступающее потепление.

Поверья гласят, что этот день прекрасен для любых лечебных процедур. Можно заниматься профилактикой, сходить на массаж, полечить зубы, заняться спортом, лечебным голоданием, сесть на диету, провести детоксикацию организма — все это будет невероятно полезным для организма и улучшит самочувствие.

А еще сегодня вся вода становится целебной. Поэтому можно заняться лечением водой, пить воду из источников или просто минеральную из бутылок.

Говорят, что если сегодня умыться до рассвета текущей водой, то молодость и красота еще долго не покинут лицо.

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

нельзя говорить плохие слова над водой;

нельзя есть мясные продукты;

нельзя ругаться и сквернословить;

нельзя делать уборку в шкафах;

нельзя рассказывать о своих планах;

нельзя просить и давать в долг муку, соль и сахар;

нежелательно заводить новые знакомства - может оказаться мошенником или авантюристом.

Считается, что 25 апреля зайцы начинают бегать днем. У славян существует немало примет о зайце, который попадается навстречу, перебегает дорогу, заскакивает в деревню или во двор, ‒ все они сулят несчастья и беды.

Народные приметы:

Если земля поспела – взбивай гряды.

Много паутины – к хорошему, жаркому лету.

Верба зацвела – к теплому лету.

Если идет дождь, то в начале мая будет дождливо.

Теплый день – к урожайному году.

Ива распушилась – холодов больше не будет.

Сны с 24 на 25 апреля не предвещают ничего важного. Сновидение, увиденное днем 25 апреля, может исполниться через 7-10 дней.

В целом в этот день нужно носить только чистую одежду, чтобы прогнать болезни прочь.

А вот для знакомств день неудачный. Новый приятель вполне может оказаться пройдохой, так что лучше не рисковать лишний раз и ни с кем не заводить дружбу в эту субботу.