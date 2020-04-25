Обманы природы: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Сегодня утром погоду большей части территории Украины будет определять теплая воздушная масса, но днем в северо-западную половину атмосферные фронты принесут дожди, на западе, юге и в центре усилится ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу.
Ночью 25 апреля без осадков, днем в западных, северных и местами в центральных областях небольшой, в Карпатах и на Прикарпатье умеренный дождь, местами грозы.
Карта осадков / фото: windy.com
Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме северных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.
Карта ветров / фото: windy.com
Прогноз погоды на субботу, 25 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +14...+16
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +18...+20
Одесса – +17...+19
Николаев – +18...+20
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +16...+18
Сумы – + 16... + 18
Полтава – +17...+19
Днепр – +19...+21
Запорожье – +17...+19
Донецк – +19...+21
Луганск – +18...+20
Харьков – +19...+21
Киев – +17...+19
Погода 25 апреля / фото: meteo.gov.ua
Температура ночью 6-11° тепла, днем 15-20°, на крайнем западе страны и побережье морей 12-17°.
В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 апреля самая высокая температура днем была 27,5° в 1943г., самая низкая ночью -1,5° в 1988г.
Уже в воскресенье, 26 апреля, с северо-запада Европы в Украину переместится более прохладный воздух, поэтому дневная температура снизится, почти везде пройдут дожди и будет ветрено.
Погода 26 апреля / фото: meteo.gov.ua
26 апреля в стране ожидаются временами дожди, ночью в северных и центральных областях местами значительные дожди (лишь ночью в большинстве восточных, днем в западных, Винницкой, Житомирской областях без осадков).
Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла, на юге и востоке страны до 17°.
В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 1-6° тепла.
В Киеве - ночью значительный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.