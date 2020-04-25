МОЗ: Сейчас в Украине 156 тыс врачей

Новости Украины:Во время брифинга глава Минздрава Украины навал, сколько в стране врачей и медработников.

На сегодняшний день в Украине 156 тысяч врачей и 296 тысяч медработников среднего и младшего персонала.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день в Украине 156 тысяч врачей и 296 тысяч медработников среднего и младшего персонала, и это не просто сухие цифры", — сказал Степанов.

Он сообщил, что в ходе аудита министерство получает тревожные сигналы о влиянии на этих людей.

"Мы завершаем аудит, мы сделали первые шаги к повышению заработной платы им. В ближайшие дни этот механизм заработает", — добавил министр.

Как сообщалось, что Кабинет министров Украины согласовал выплаты до 300% зарплаты медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.