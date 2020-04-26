Украинские заробитчане поехали спецрейсом в Финляндию

Новости Украины:Украинские заробитчане отправились спецрейсом в Финляндию "на ягоды".

Несмотря на карантин и закрыты границы в Финляндию специальными прямыми чартерами, а также через Беларусь, почти каждый день прибывают все новые и новые мигранты из Украины.

Именно на наших работниках, как оказалось, держатся тысячи финских ферм, и без украинцев урожая просто не будет. Как и где работают наши люди в Финляндии и почему это не делают сами финны, говорится в сюжете ТСН.

В опустевшей зоне прибытия аэропорта лишь финские фермеры с табличками. Каждый ожидает своих рабочих. Когда выходят первые пассажиры, даже сдержанные финны не скрывают радости. Для тысяч финских ферм украинцы - это залог выживания.

Большинство украинцев работают на полях с клубникой и прочими овощами, в Финляндии очень хорошо растут ягоды, потому что много солнца и не жарко летом. Работы здесь хватает с апреля и вплоть до поздней осени, и она, как правило, очень тяжелая.

И хотя у финнов сейчас высокий уровень безработицы, на поля они не слишком идут, потому что считают зарплату - в среднем 8 евро в час - маловато для такого труда. Фермеры же не могут платить больше, потому что тогда фрукты и овощи станут намного дороже импортных. Поэтому здесь готовы на все, чтобы украинцы к ним таки попали.