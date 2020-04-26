Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день

Изревле наши предки в первое воскресенье после Пасхи отмечали Красную горку. В Православной церковной традиции этот праздник называют Антипасхой (что значит — вместо Пасхи) или Фоминым воскресеньем.
Согласно библейским преданиям, на восьмой день после воскрешения Иисус Христос встретился с Фомой Неверующим. Апостол Фома не поверил известию о воскрешении Иисуса, но когда увидел учителя своими глазами, раскаялся и воскликнул: "Господь мой и Бог мой".
Некоторые путают Антипасху с другим праздником и говорят, что сегодня Радоница – "окликание" покойников. Но родительский день Радоница в 2020 году отмечается 28 апреля: она всегда празднуется во вторник после Красной горки.
Так или иначе, и на Красную горку, и на Радоницу впервые после Пасхи (с Чистого четверга и по сегодняшний день в честь Воскресения Господрнего в церквях не поют литий по усопшим) поминают усопших. То есть, по сути, "окликают" покойников.
В этот день молятся за покойных дома. Еще сегодня принято молиться о том, чтобы обрести свою любовь, найти суженого.
А чтобы в доме всегда водились деньги – надо накормить семь животных (можно бродячих).
По народным поверьям, 26 апреля нельзя:
грустить;
сквернословить и ссориться;
заниматься тяжелой работой;
праздновать в одиночестве – иначе еще год без пары проходишь;
мыть голову – к неприятностям на работе.
На Антипасху люди собирались вместе, веселились, пели и танцевали, устраивали массовые гуляния, водили хороводы, разжигали костры и обливались водой.
Обязательно в этот день красиво нарядиться, чтобы жизнь была яркой и радостной.