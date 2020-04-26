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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 апреля
12:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 27 апреля.

Мартын-лисогон

По приметам на 27 апреля судили о погоде весной и осенью, а также о том, когда следует высаживать саженцы. В народном календаре дата получила название Мартын-лисогон. Православная церковь 27 апреля почитает святителя Мартина Исповедника, папу Римского.

В день святого Мартина наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисицы из старых нор переселяются в новые и на протяжении трёх суток своего переселения бывают глухи и слепы.

В народе верили, что Мартын дает начало первым грозам. Подмечали, что с этого дня пара ворон стремительно друг над другом летает, то на спину переворачиваясь, то будто комом на землю падая.

Всемирный день графического дизайнера

Всемирный день графического дизайна был учрежден Международным советом ассоциаций графического дизайна (Icograda), который был основан 27 апреля 1963 года. Всемирный день графики, также называемый Всемирным днем графического дизайна — это шанс осознать коммуникационный дизайн и его роль в мире. Отмечается всегда 27 апреля.

День рождения памперсов

27 апреля 1965 года в США были запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой "Памперс". Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании "Procter&Gamble" и по совместительству дедушка троих маленьких внуков.

Фомаида Медуница: приметы и обряды на 26 апреля

Положительные отзывы заметно активизировали энтузиазм не только Миллза, но и руководства компании "Procter&Gamble". Первый подгузник назвали "Pampers" — от английского слова "pamper" — "баловать" или "лелеять", "изнеживать". Также было создано оборудование для массового производства одноразовых подгузников, которые поступили в продажу.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 27 апреля.
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