Глава Минздрава озвучил, когда в Украине запустят тестирование на антитела

Новости Украины:В Минздраве Украины рассказали, когда в Украине запустять тестирование ИФА.

ИФА-тестирование, которое позволяет выявить антитела к коронавирусу, может быть запущено в Украине только после проверки эффективности такой диагностики.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 26 апреля.

"Что касается массового использования ИФА-тестов, в том числе украинского производства, то только после стопроцентной уверенности в том, что они достоверны, что мы можем их использовать, мы начнем это делать", - заявил Степанов.

Он добавил, что ИФА-тесты позволяют определить антитела к возбудителю инфекции в организме человека, в частности болел ли человек этой инфекцией. "Если мы говорим о ПЦР-тестах, то это такой золотой стандарт диагностики, он определяет наличие генома непосредственно в организме человека. Именно поэтому для диагностики коронавирусной болезни COVID-19 мы и работаем с ПЦР-тест-системами", - подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета к коронавирусу.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.