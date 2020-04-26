Шмыгаль почтил память спасателей и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Новости Украины:Сегодня в честь погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС Денис Шмыгаль почтил память жертвам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил спасателей и почтил память погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"У меня есть друг. В 1986 году он был в Чернобыле. Он прекрасно понимал, что происходит, но оставался и делал свою работу. После эвакуации еще полгода искал свою семью. Каждый год я звоню ему в этот день, чтобы сказать только одно слово: "Спасибо!". Спасибо всем спасателям и кланяюсь тем, кто отдал жизнь за нашу безопасность. Помним ...", - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем 26 апреля почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.