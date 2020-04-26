Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет
Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века
Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века

Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет

Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет
17:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Арсенал в Балаклее подорвали с земли, а не из беспилотника.

Временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет, в котором, в частности, под большим вопросом применение беспилотников для подрыва арсенала.

Об этом в Facebook сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Наша ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет. Мы начали работу с исследования фактов по Балаклее, ибо это был самый мощный арсенал в Восточной Европе, и там мы потеряли имущества и боеприпасов на свыше 12 миллиардов гривень", - говорится в сообщении.

Он отметил, что версию об атаке российского беспилотника СБУ до сих пор поддерживает. Впрочем, по словам Арахамия, против этой версии свидетельствуют два факта.

"Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого всё началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры. В то же время после тушения пожара на территории арсенала обнаружено до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождествененном характере их минирования", - написал депутат.

Взрыв в Броварах: неизвестные подорвали здание банка

Кроме того, как он отметил, есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва "в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения "Укравіаруху" о пролёте беспилотника не выдерживают никакую проверку и противоречат здравому смыслу".

"Поэтому еще 17 января ВСК приняла решение обратиться в Офис Генерального прокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также Председателю СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила разногласия между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть, в сущности , о фальсификации материалов уголовного производства - заметил Арахамия.

Председатель фракции "Слуга народа" также сообщил, что комиссия инициировала назначение экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им.Н.С.Бокариуса.

В Харькове ночью взорвали банкомат

"Её результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаэритрит (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно- фугасного принципа действия"", - сообщил он.

Он также отметил, что 1 мая, согласно закону, ВСК должна предоставить полный отчет.

"Но так как за это время мы успели полноценно расследовать взрывы только на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продолжении работы ВСК еще на 6 месяцев", - добавил нардеп.

Арахамия также анонсировал расширенный брифинг на понедельник 27 апреля по упомянутой теме.

Арахамия подробно рассказал о возможном назначении Саакашвили

Как сообщалось ранее, 23 марта 2017 года в г.Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала.

Из зоны поражения вокруг артскладов было эвакуировано около 36 тысяч человек. Разрушено 392 здания. В список пострадавших внесены 3908 жителей города. Кабинет министров Украины выделил на ликвидацию последствий взрывов 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета - еще 10 млн грн. Для предоставления материальной помощи пострадавшим из областного бюджета выделено 30 млн грн, из районного - 5 млн, из городского - 4,5 млн грн.

Тогда следствие установило свидетелей, которые видели, как из беспилотного летательного аппарата были сброшены средства, повлекшие детонацию и взрывы на складах 65-го ракетно-артиллерийского арсенала Минобороны вблизи Балаклеи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСК, Взрыв, Балаклея, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основа здорового питания: почему суп должен быть в рационе каждого человека
02 Суркис подал иск против Порошенка и Гонтаревой
03 Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
04 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
05 Парадоксальное решение: пластиковые бутылки спасут от устойчивости к антибиотикам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 26 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь