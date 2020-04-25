Арахамия подробно рассказал о возможном назначении Саакашвили

Новости Украины:Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о возможном назначении Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ голосами только "слуг" пока невозможно. Сейчас идут консультации с другими фракциями.

Об это рассказал Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Выставлять в парламент (назначение Саакашвили – УП) нужно тогда, когда мы на 100% будем понимать, какое соотношение по голосам мы будем иметь в парламенте.Будет очень плохо, если провалим голосование ... Если взять только "слуг народа", то этого не будет (назначения – УП). Теоретически возможно, но у нас посещаемость низкая из-за карантина".

По словам лидера фракции, дата голосования за назначение экс-президента Грузии на должность до сих пор не определена. Кроме этого, также необходимо внести представление на назначение в повестку дня. Это могут сделать нардепы, собрав 150 подписей, или президент, инициировав заседание.

"Это еще не определено: непонятно, будет ли это четверг или иной день. Во-вторых, повестка дня не определена. Никаких сигналов, кто будет инициировать (следующее заседание Рады – УП) нет ", – объяснил Арахамия.

Также глава фракции рассказал, что сейчас идут консультации с другими фракциями и профильными комитетами по назначению Саакашвили.

Из-за того, что "слуги" самостоятельно не могут поддержать назначение, Арахамия не исключает, что будут договоренности с другими политическими силами.

"Поэтому надо или дождаться, когда мы сможем мобилизовать больше людей в парламент из нашей фракции, или договориться на поддержку других фракций для того, чтобы единственным таким порывом сделать это назначение", – сказал он.