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Арахамия рассказал, когда можно будет рассматривать кандидатуру Саакашвили

Арахамия рассказал, когда можно будет рассматривать кандидатуру Саакашвили
00:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Давид Арахамия считает, что выносить на рассмотрение Верховной Рады вопрос о назначении Михаила Саакашвили можно при уверенности в ее поддержке.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что выносить на рассмотрение Верховной Рады вопрос о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам можно при уверенности в ее поддержке.

 "Непонятно, будет ли это четверг (30 апреля – ИФ) или какой-то другой день. Во-вторых, еще не определена и повестка дня. Это заседание может быть или по инициативе 150 депутатов, или по инициативе президента, пока никаких сигналов, кто будет инициировать, нет на данное время. И, в-третьих, я думаю, что кандидатуру Михаила можно выставлять в парламент, только когда будет на 100% понятно соотношение по голосам в парламенте, потому что может некрасиво получиться", - сказал он во время общения с журналистом программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу.

 Арахамия указал, что еще продолжаются консультации Саакашвили с фракциями и парламентскими комитетами.

"Слуги народа" разделились в вопросе поддержки Саакашвили

"Если мы возьмем только "Слугу народа", то внутри нашей фракции этого (необходимого количества голосов за назначение Саакашвили – ИФ) не будет. У нас посещаемость сейчас низкая из-за карантина. У нас всегда в зале есть 225-230 депутатов, а фракция наша – 248. Такие маленькие цифры очень важны. Поэтому нужно или дождаться, когда мы сможем мобилизовать больше депутатов из нашей фракции, или договориться о поддержке других фракций", - отметил он.

 

        

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Верховная Рада, Михаил Саакашвили, Слуга народа, Давид Арахамия.
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