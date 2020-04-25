"Слуги народа" разделились в вопросе поддержки Саакашвили

Новости Украины:Депутаты от "Слуги народа" не пришли к единству касаемо поддержки кандидатуры Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра.

Народные депутаты от "Слуги народа" во время заседания фракции не пришли к единству касаемо поддержки кандидатуры Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра, фракция фактически разделилась пополам.

Об этом сообщили Укринформу народные депутаты, члены фракции по итогам заседания.

"Саакашвили говорил много, темпераментно, как всегда наступательно, но хорошо было видно, что многих эта риторика сама по себе "не тронула", - рассказал один из собеседников агентства.

Было много вопросов, на которые претендент отвечал "банальщиной", и это заставило коллег прибегнуть "к принуждению к конкретности", говорит другой. В частности, добавляет он, остро выступил председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (видео об этом попало в соцсети – ред.).

"Финального решения принято не было, решили продолжить общение, в частности, на выходных... На фракции было две трети депутатов, поэтому у претендента на (должность, - ред.) вице-премьера есть шанс убедить еще одну треть, тогда фракция даст голоса за него", - добавил собеседник агентства.

При этом он сослался на неформальное правило, которое бытует во фракции: решение о голосовании по определенному вопросу принимается при 70% поддержки.

Напомним: ранее председатель фракции Давид Арахамия заявил журналистам о том, что общение Саакашвили с фракцией будет продолжено и высказал идею о встречи в комитетах ВР с тем, чтобы комитеты по профилю своей деятельности выразили отношение к этой кандидатуре.