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"Неправильно процитировали": в УПЦ МП уточнили информацию о коронавирусе в Киево-Печерской лавре

"Неправильно процитировали": в УПЦ МП уточнили информацию о коронавирусе в Киево-Печерской лавре
22:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В УПЦ МП отрицают, что в Киево-Печерской лавре все священники заразились Covid-19.

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент опроверг, что в Киево-Печерской лавре все священники заболели коронавирусом.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Климент объяснил, что российское издание "РБК" неправильно его процитировало. На самом деле он имел ввиду, что практически все, кто заболели, выздоровели.

"Все монахи, которые есть в Лавре, проходили мониторинг на наличие вируса, самих монахов более 200, не то, что 100. Но Минздрав дал информацию, что более 100 человек имеют инфекцию, но эти данные были, кажется, 2-3 недели назад. А на сегодняшний день практически все уже выздоровели, поэтому говорить, что там сегодня 100 больных - это некорректно. В больницах осталось 3-4 человека", - сказал он.

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Также он сообщил, что ссылается на данные Минздрава.

Как сообщалось ранее, митрополит Климент сообщил российскому изданию РБК, что в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом все священники.

13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.

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Все по теме:

Киево-Печерская лавра, УПЦ МП, Коронавирус, Covid-19.
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