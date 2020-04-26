"Воздушный мост": украинская "Мрия" доставит медицинский груз из Китая в ФРГ

Новости Украины:Украинский гигант "Мрия" завтра доставит в Германию медицинский груз из Китая.

Украинский грузовой самолет Ан-225 "Мрия" в понедельник, 27 апреля, должен доставить в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле медицинский груз.

Как сообщает Deutsche Welle, встречать самый большой в мире самолет будет министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Рейс состоится в рамках организованного Бундесвером "воздушного моста" с КНР, откуда в Германию должно быть доставлено 25 млн защитных масок.

Отмечается, что сегодня утром в аэропорт Лейпциг/Галле уже прибыл украинский самолет Ан-124 "Руслан" с грузом масок. Всего в рамках "воздушного моста" будет осуществлено три рейса.

Как сообщалось ранее, украинский самолет Ан-225 "Мечта" 14 апреля перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19.