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Саакашвили рассказал о давней дружбе с Ермаком

Саакашвили рассказал о давней дружбе с Ермаком
01:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Михаил Саакашвили рассказал о давней дружбе с главой ОП Андрем Ермаком.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отмечает, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак изучал опыт реформ в Грузии.

"Руководитель Офиса президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал "батумское чудо", Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах – ИФ) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Напоминаем, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прогнозирует, что в ближайшее время кандидатура экс-президента Грузии Михаил Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам не будет внесена в Верховную Раду, и считает более удачной идеей назначить его заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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Грузия, Реформы, Михаил Саакашвили, Андрей Ермак.
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