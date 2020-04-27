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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
09:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Валентин имеет латинские корни и означает "здоровый", "сильный", "крепкий".

У мужского имени есть парное женское имя – Валентина. Существует родственное имя Валенс, образованное от того же латинского корня, что и имя Валентин, но очень редко употребляемое. Распространённая краткая форма имени – Валя – употребляется в равной степени одинаково как для мужского, так и для женского имени.

Очень часто Валентин отличается своей оригинальностью или же неожиданной изюминкой. У него может появиться двойственность натуры: от нетерпеливого, импульсивного, раздражительного и вспыльчивого Валентина сегодня может ничего не остаться завтра – это уже будет спокойный, мягкий мужчина со всеми задатками дипломата. Его отношение к окружающим колеблется в большой степени от момента, когда вы его застанете. Он может быть предельно внимательным, добросовестным, ласковым и готовым посвятить всё свое время вам, чтобы было согласие среди близких, в то время как в других случаях, Валентин прячется за ледяной стеной молчания и равнодушия, давая понять, что его не стоит беспокоить.

Ему хочется быть в центре внимания, и, как правило, у него безукоризненно получается произвести впечатление. Его чувствительность и может сделать Валентина импульсивным, хотя он, как правило, открыт и дружелюбен, добр и ласков, стремится к миру, а не к ссорам. В то же время его гиперчувствительность может сыграть с ним злую шутку, сделав его чрезвычайно восприимчивым, что может сбить его с толку, и он в таком случае не сможет справиться со сложной умственной работой.

Валентин очень любит свою семью, понимает, что существенно зависит от неё. Но ему требуются постоянные доказательства того, что его любят, ему нужна уверенность и поддержка, потому что, при малейшем эмоциональном шоке Валентин способен закрыться в своей оболочке.

Несмотря на свою общительность, Валентин, тем не менее, ценит близость и духовное единение. Он очень хочет быть любимым и желанным. Валентин может быть чрезвычайно эрудированным, даже если он самоучка. Когда дело доходит до любви, то нежность имеет очень важное значение для этого чувственного мужчины.

Валентин часто находит свое призвание в творческих профессиях, но карьера в социальной сфере также ему не чужда (медицина, психология, социология). Из него получится неплохой руководитель, но вот быть "жестким" на работе Валентину быть очень тяжело.

Поздравления

Валентин – "сильный", "крепкий" и "хваткий".

Пусть же будет все в жизни в порядке.

Ты отзывчив, внимателен к людям,

Отвечать тем же самым мы будем!

 

И в день ангела твой, будто в сказке,

Все дела пусть пойдут, как по маслу.

Чтоб успехам ты сам удивлялся,

И всегда на коне оставался!

С Днем рождения: шикарные поздравления в стихах и открытках

Валентин, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

В твой день ангела я пожелаю.

 

Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!

Твое имя Валентин — лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

Ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

Ты верь ему, он не подведет.

Валя, Валик, Валентин!

Ты для нас такой один.

Добрый, шумный, озорной,

Самый — самый пробивной.

С юмором всегда на "ты",

Кладезь знаний, доброты.

Пусть что хочешь, все сбылось.

С неудачей только врознь

Чтобы долларов пол пуда

Вдруг взялись из неоткуда,

А Канары и Бали

Чтоб дождаться не могли.

Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе и открытках

С Валентином мы знакомы

Очень близко и давно,

Но своим задором рьяным

Поражает все равно!

И за что бы он ни взялся,

Делает все на ура,

Пожелаем ему счастья,

Обрести его пора.

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