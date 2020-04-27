Президент: Минздрав получил около полумиллиона украинских ПЦР-тестов (Видео)

Новости Украины:В Украине Минздрав получил около полумиллиона ПЦР-тестов.

ПЦР-тесты украинского производства по качеству и точности соответствуют мировым стандартам.

В этом заверил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будут отгружены еще почти 200 тысяч таких тестов. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что своевременно выявить вирус очень важно в борьбе с COVID-19. "Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки", - заявил Президент.

Вместе с тем он сообщил, что ожидается традиционное прибытие из Китая самолетов, которые доставят в Украину средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. "Наши приоритеты остаются неизменными - это обеспечение страны всем необходимым, защита и поддержка украинских медиков, помощь гражданам и бизнесу, которые оказались в трудном положении", - заверил глава государства.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 392 новых случая.