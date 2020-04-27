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"Поддерживаю врачей": Елена Зеленская приняла участие в социальной кампании Минздрава

"Поддерживаю врачей": Елена Зеленская приняла участие в социальной кампании Минздрава
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram

Новости Украины:В Украине супруга Президента Украины приняла участие в соцкомпании Минздрава.

Супруга Президента Украины Елена Зеленская приняла участие в социальной кампании Министерства здравоохранения "Поддерживаю врачей".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках кампании Елена Зеленская позвонила фельдшеру Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Житомирского областного совета Анастасии. 

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"Во время телефонного разговора первая леди выразила искреннюю благодарность госпоже Анастасии за ее милосердие и заботу о пациентах, профессионализм и самоотверженность, а также поздравила молодого врача с помолвкой", - отмечается в сообщении. 

Как сообщалось, Минздрав в начале апреля запустил социальную кампанию "Поддерживаю врачей" и призывает каждого с благодарностью относиться к самоотверженному труду медиков, которые противостоят распространению коронавирусной болезни и преданно спасают пациентов.

По состоянию на утро 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. При этом коронавирус диагностирован у 1749-ти медработников.

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Украина, Минздрав, Карантин, ЦОЗ.
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