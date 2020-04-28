Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля

Новости Украины:По приметам, 28 апреля рябина и калина почки распускают, а пчеловоды из омшаника выносят пчел.

Традиции на 28 апреля

В этот день пчеловоды осматривают пасеки и омшаники, куда на зиму убрали ульи. Если весна ранняя, уже тепло, то ульи вынимают и устанавливают поблизости от цветущих деревьев. В народе говорят: "На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда".

В это время распускаются почки калины и рябины, из которых готовят целебные настои, которые обладают способностью исцелять от зубной боли. Если болят зубы, надо подойти к рябине и погрызть ее ветку, приговаривая: "Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь - всю тебя изгрызу". Или обратиться к святому исцелителю Пантелеймону - подойти к дереву и сказать такие заговорные слова: "Пантелеймон святой, исцелитель зубной, исцели раба Божьего (имя) от зуба. Оставь язык да губы, повывали все зубы, а железы вставь. Аминь".

Человек, произнесший заговор, уже не должен есть ягод с этого дерева. Еще для избавления от зубной боли ходили также к рябине три утренние зори подряд и говорили: "Рябина, рябина, возьми свою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть".

Приметы на 28 апреля

Грачи играют - к теплу и вёдру (солнечной погоде).

Днем жарко, ночью прохладнее - к хорошей погоде.

Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

Если овражки заиграют и опять замерзнут - жди помехи на урожай. Красная заря либо к дождю, либо к ветру.

Ольха зацвела - сей гречиху.

Прилетел из-за моря кулик - весна в разгаре.

Солнце заходит в красную переливающуюся зарю - ожидается сильный ветер и, возможно, дождь.

Хорошая погода сохранится, если замечено искажение правильной формы дисков заходящих или восходящих солнца или луны.