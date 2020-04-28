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Потепление и грозы: прогноз погоды до конца апреля

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Потепление и грозы: прогноз погоды до конца апреля
08:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ближайшие дни в Украину постепенно придет потепление, осадки ожидаются в среду только на западе страны.

В ближайшие сутки, 28 апреля, в Украине ожидается повышение дневной температуры, но на почве все еще ожидаются ночные заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник во всех регионах страны – без осадков. "Сухую погоду в Украине будет определять гребень западного антициклона, из Центальной Европы к нам начнет поступать более теплая воздушная масса, поэтому дневная температура повысится", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 16-18° тепла.

Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Погода в Украине во вторник, 28 апреля, будет солнечной и теплой. Никаких осадков не прогнозируют, правда над всеми областями появятся маленькие облака. Температура воздуха в среднем поднимется до +14... +18 градусов. А на западе столбики термометров будут показывать в районе +20 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, причиной такой погоды является антициклон, который придет в Украину с Черного моря. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в фейсбук.

Что касается Киева, то здесь 28 апреля следует ожидать теплую погоду. Температура во вторник в столице поднимется до +17... +18 градусов, однако существенные осадки маловероятны. Ветер – юго-западный, умеренный.

В общем 28 апреля ветер на территорию Украины придет с востока. Его скорость составит 5 – 12 метров за секунду.

Прогноз погоды на вторник, 28 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +19...+21
  • Ивано-Франковск – +18...+20
  • Тернополь – +18...+20
  • Черновцы – +18...+20
  • Хмельницкий – +17...+19
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +17...+19
  • Винница – +17...+19
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +16...+18
  • Херсон – +17...+19
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +16...+18
  • Черкассы – +16...+18
  • Чернигов – +16...+18
  • Сумы – + 15... + 17
  • Полтава – +15...+17
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +16...+18
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +14...+16
  • Киев – +16...+18

В среду, 29 апреля, почти по всей Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшие, на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на востоке и юге страны 15-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

30 апреля в западных, днем и в северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на западе страны 15-20°.

В Киеве и Киевской области днем 30 апреля возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

1 мая ночью в Украине, кроме юго-востока, небольшой дождь, днем в западных областях умеренный, в южных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

В Киеве и Киевской области 1 мая ночью небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

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Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

2 мая ночью в западных областях, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 5-11° тепла, днем 16-22°, в восточной части до 25°, 2 мая в западных и северных областях 13-19°.

2 мая ночью без осадков, днем умеренный кратковременный дождь, гроза; температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

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Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды, Май, Погода в мае.
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