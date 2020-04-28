У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Имя Анастасия – женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрождённая", "бессмертная". Народная русская форма – Настасья.
Анастасия - очень популярное имя для девочек, особенно в Европе, где большинство имён имеют христианское происхождение. В России в течение более 20 лет подряд оно было самым популярным женским именем, пока в 2008 году пальму первенства не перехватила София. Но и сейчас Анастасия остаётся одним из десяти любимых имён не только для россиянок, но и для девушек в Беларуси, Молдове, Сербии, Грузии и Черногории.
Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия – великомученица Анастасия (Анастасия Узорешительница), которая является покровительницей беременных женщин и заключенных, и Анастасия Рымлянина (Анастасия Старшая) – покровительница домашнего скота. Для имени Анастасия указаны православные именины.
Анастасия хорошая мастерица - умеет она и шить, и вязать, и хорошо готовит. Повзрослев, она будет стремиться держать свой дом в чистоте, она будет строгая, но справедливая в этом отношении и к мужу, и к детям. Она не любит держать в доме ничего лишнего. Все, что уже стало ненужным, она без сожаления или подарит, если это можно подарить, или же выбросит. Настя любит окружать свою уют цветами, картинами, коврами. В ее доме всегда можно найти и красивую шкатулку, и необычную безделушку. Но у Настеньки все эти вещи будут приносить пользу, служить ей в хозяйстве.
Настя человеколюбива, она очень душевный и отзывчивый человек, ей не чужды жалость и милосердие. Многие посвящают ее в свои собственные тайны, она умеет хранить секреты. Чаще всего Анастасия выбирает те профессии, где она может помогать людям, может отдавать свое тепло, заботиться о ком-то. Она может стать медсестрой, воспитателем детского сада, психологом. Также во взрослой Анастасии продолжает жить фантазия, поэтому, случается, что Насти выбирают романтические, а порой и опасные профессии. Они могут стать артистками, цирковыми артистами, спасателями, альпинистами. Анастасия всегда готова пожертвовать своими желаниями, своим временем в пользу другого человека.
Анастасия - очень волевой человек, несгибаемый, твердый. Ее невозможно подкупить, заставить, ее можно лишь убедить в том, что она необходима, но только если это действительно так. Настя не побежит для вас собирать клюкву на болоте, если вы в состоянии это сделать самостоятельно, но она и клюквы наберет, и грибов, и воды принесет, и каши сварит старушке, даже если та ни о чем и не попросит.
Анастасия всегда хочет быть под защитой, она зависима от того, кого любит. И именно поэтому она выходит замуж только за сильного мужчину, способного содержать ее и семью. Чаще всего замуж Анастасия выходит рано. Женщины с именем Настя заботливые, верные жены и любящие матери.
Анастасия – довольно длинное имя, состоящее из пяти слогов. Почти все обращают внимание на его красоту. Многие отмечают также нежность (90%), величественность (87%) и силу (86%) звучания имени. Некоторые слышат в нём и определённую женственность (85%). Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Наталья, Ксения и Нелли.
Поздравления
В день святой Анастасии,
Поздравления прими.
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает,
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии,
Поздравляю я тебя.
Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!
Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!
Настенька, любимая,
С Днем Ангела тебя!
Ты самая красивая,
Пусть улыбочка твоя
Ярким светом разольется,
Озарив собой весь мир,
Да будет жизнь твоя, как пир,
И ржавчиной да не возьмется
Броня от бури и потерь,
Пусть все в жизни удается,
А счастье пусть рекою льется,
Все будет хорошо, поверь!
Анастасия, да хранит тебя твой ангел
Не только в день твоей святой, но и всегда!
Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,
Ты зажигаешь огоньком людей сердца.
Желаю, милая, нигде не спотыкаться,
Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!
Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,
Любимой быть и вечно молодой!
Анастасия, Настенька, Настюша,
Какое имя неземное у тебя!
Позволь сегодня рядом быть с тобою,
Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.
Желаем только крепкого здоровья,
Везде во всем лишь ангельских побед.
Желаем жить и жизнью наслаждаться,
Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!
С Днем святой Анастасии,
Дорогая, поздравляю,
Тебе, Настенька, добра,
Счастья женского желаю.
Чтоб всегда тебе Святая
Силы и любовь давала,
И в минуты непростые
Непременно помогала.
Счастлива всегда будь, Настя.
Пусть мечты все воплотятся,
От любви и вдохновения
Пусть глаза твои искрятся.
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.
Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!