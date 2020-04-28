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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления
08:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Уменьшительно-ласкательную форму Настя употребляют и в качестве самостоятельного полного имени.

Имя Анастасия – женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрождённая", "бессмертная". Народная русская форма – Настасья.

Анастасия - очень популярное имя для девочек, особенно в Европе, где большинство имён имеют христианское происхождение. В России в течение более 20 лет подряд оно было самым популярным женским именем, пока в 2008 году пальму первенства не перехватила София. Но и сейчас Анастасия остаётся одним из десяти любимых имён не только для россиянок, но и для девушек в Беларуси, Молдове, Сербии, Грузии и Черногории.

Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия – великомученица Анастасия (Анастасия Узорешительница), которая является покровительницей беременных женщин и заключенных, и Анастасия Рымлянина (Анастасия Старшая) – покровительница домашнего скота. Для имени Анастасия указаны православные именины.

Анастасия хорошая мастерица - умеет она и шить, и вязать, и хорошо готовит. Повзрослев, она будет стремиться держать свой дом в чистоте, она будет строгая, но справедливая в этом отношении и к мужу, и к детям. Она не любит держать в доме ничего лишнего. Все, что уже стало ненужным, она без сожаления или подарит, если это можно подарить, или же выбросит. Настя любит окружать свою уют цветами, картинами, коврами. В ее доме всегда можно найти и красивую шкатулку, и необычную безделушку. Но у Настеньки все эти вещи будут приносить пользу, служить ей в хозяйстве.

Настя человеколюбива, она очень душевный и отзывчивый человек, ей не чужды жалость и милосердие. Многие посвящают ее в свои собственные тайны, она умеет хранить секреты. Чаще всего Анастасия выбирает те профессии, где она может помогать людям, может отдавать свое тепло, заботиться о ком-то. Она может стать медсестрой, воспитателем детского сада, психологом. Также во взрослой Анастасии продолжает жить фантазия, поэтому, случается, что Насти выбирают романтические, а порой и опасные профессии. Они могут стать артистками, цирковыми артистами, спасателями, альпинистами. Анастасия всегда готова пожертвовать своими желаниями, своим временем в пользу другого человека.

Анастасия - очень волевой человек, несгибаемый, твердый. Ее невозможно подкупить, заставить, ее можно лишь убедить в том, что она необходима, но только если это действительно так. Настя не побежит для вас собирать клюкву на болоте, если вы в состоянии это сделать самостоятельно, но она и клюквы наберет, и грибов, и воды принесет, и каши сварит старушке, даже если та ни о чем и не попросит.

Анастасия всегда хочет быть под защитой, она зависима от того, кого любит. И именно поэтому она выходит замуж только за сильного мужчину, способного содержать ее и семью. Чаще всего замуж Анастасия выходит рано. Женщины с именем Настя заботливые, верные жены и любящие матери.

Анастасия – довольно длинное имя, состоящее из пяти слогов. Почти все обращают внимание на его красоту. Многие отмечают также нежность (90%), величественность (87%) и силу (86%) звучания имени. Некоторые слышат в нём и определённую женственность (85%). Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Наталья, Ксения и Нелли.

Поздравления

В день святой Анастасии,

Поздравления прими.

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает,

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии,

Поздравляю я тебя.

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

 

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

Настенька, любимая,

С Днем Ангела тебя!

Ты самая красивая,

Пусть улыбочка твоя

Ярким светом разольется,

Озарив собой весь мир,

Да будет жизнь твоя, как пир,

И ржавчиной да не возьмется

Броня от бури и потерь,

Пусть все в жизни удается,

А счастье пусть рекою льется,

Все будет хорошо, поверь!

С Днем рождения: шикарные поздравления в стихах и открытках

Анастасия, да хранит тебя твой ангел

Не только в день твоей святой, но и всегда!

Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,

Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

 

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,

Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!

Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,

Любимой быть и вечно молодой!

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

 

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

С Днем святой Анастасии,

Дорогая, поздравляю,

Тебе, Настенька, добра,

Счастья женского желаю.

 

Чтоб всегда тебе Святая

Силы и любовь давала,

И в минуты непростые

Непременно помогала.

 

Счастлива всегда будь, Настя.

Пусть мечты все воплотятся,

От любви и вдохновения

Пусть глаза твои искрятся.

Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе и открытках

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

 

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

 

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

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