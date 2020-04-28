Опрос: Почти треть украинцев выходит из дома несколько раз в день несмотря на карантин

Новости Украины:Около 30% украинцев выходят из дома несколько раз в день несмотря на ограничительные меры в стране.

Почти 30% украинцев выходят из дома несколько раз в день несмотря на ограничительные меры в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-25 апреля текущего года.

Так, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% - вообще стараются не выходить. Чаще находятся дома женщины, старшие и самые бедные опрошенные.

В то же время, по результатам опроса, 61% респондентов оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавируса, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% - слишком мягкими.

Опрос был проведен 24-25 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Как сообщалось, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 мая.