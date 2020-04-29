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Медицинская реформа: как будут кормить пациентов

Медицинская реформа: как будут кормить пациентов
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Программа медгарантий гарантирует пациентам, в частности с тяжелым течением COVID-19, бесплатное питание в больницах.

В больницах, которые заключили договор с НСЗУ и оказывают медицинские услуги в рамках Программы медицинских гарантий, питание должно быть бесплатно для пациента. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной службы здоровья.

"При оказании медицинской помощи по программе медицинских гарантий в стационарных условиях пациент обеспечивается питанием и пребыванием в больнице бесплатно. Учреждения не имеют права устанавливать плату за то, что гарантирует программа медицинских гарантий в рамках каждого из пакетов", - говорится в сообщении.

Помимо обеспечения питанием всех госпитализированных пациентов, в рамках приоритетной услуги медицинской помощи в сложных неонатальных случаях пациента безвозмездно обеспечивают круглосуточным полным или частичным парентеральным питанием. Это дорогостоящее питание, за которое теперь не нужно платить родителям.

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В пакет стационарной и мобильной паллиативной помощи входит оценка нутритивного состояния и предоставление нутритивной поддержки, включая энтеральное питание через зонд, или частичное или полное парентеральное питание.

НСЗУ также будет платить медучреждениям за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией с тремя новыми пакетами медицинских услуг.

Для пациентов с COVID-19 в критическом состоянии также предусмотрено бесплатное парентеральное питание - введение питательных веществ.

Вместе с тем в НСЗУ отметили, что медучреждения имеют право устанавливать плату за улучшенное питание как дополнительную медицинскую услугу, которая предоставляется исключительно по желанию пациента.

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В таком случае в больнице должно быть как минимум 2 вида питания - базовое бесплатное и улучшенное платное.

Для того, чтобы брать плату с пациентов за дополнительные услуги, владелец и руководитель медучреждения должны утвердить перечень и стоимость. Оплачиваются услуги пациентом официально через кассу медицинского учреждения. 

В НСЗУ напомнили, что в рамках госпитализации учреждение должно обеспечить медицинские изделия, расходные материалы и лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств. Лекарства, которые учреждение получает через централизованные закупки, не включены в тариф. В 2020 году такие лекарства будут поставляться в учреждения так же, как в 2019 году.

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Все по теме:

Больницы, Медучреждения, Медреформа, НСЗУ, Covid-19, Питание вбольницах, Питание в больницах.
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