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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
10:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 30 апреля.

Зосима Пчельник

Зосима Соловецкий — святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, позже переселился в Поморье, где встретился с иноками Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель — знаменитый Соловецкий монастырь.

И Зосима, и Савватий считаются покровителями пчел и заступниками пчеловодов. К дню Зосимы, как и к Пудову дню, приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу. После этого молились Зосиме и Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, окропляя территорию освященной водой. При этом приговаривали: "Рой роится — Зосима веселится".

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: "На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош". Смотрели также, как пчелы пережили зиму: "Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи". 

Пчел в народе очень почитали. О них сложено множество поговорок: "Без пчелы (то есть без воска) поп и обедни не служит"; "Мала-мала пчелка, а побольше великого знает"; "Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить"; "Для хорошего пчеловода нет плохого года"; "Доброго человека и пчела не жалит".

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В этот день считалось хорошим делом отведать меда. На Руси, кстати, его ели не только в чистом виде, но и готовили с ним всевозможные блюда. Мед добавляли даже в кушанья из мяса, птицы и рыбы. Большой популярностью пользовались свинина или утка, запеченные в меду. Не меньше любили и медовуху — напиток из меда и пряностей.

День пограничника на Украине

Профессиональный праздник — День пограничника (укр. День прикордонника) — отмечается на Украине 30 апреля, начиная с 2018 года, согласно указу президента страны П.Порошенко.

Свою историю данный праздник ведёт с советских времен, когда он отмечался 28 мая (с 1958 года), в связи с тем, что 28 мая 1918 года Декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. Но после обретения Украиной независимости, Указом Президента Украины №308 от 25 мая 1992 года дата празднования была определена на 4 ноября, в ознаменование создания в этот день в 1991 году Украинских пограничных войск на базе Западного пограничного округа и учитывая заслуги Пограничный войск перед Отечеством.

Однако, новая дата не прижилась, пограничники, проходившие службу в советское время по-прежнему широко, хоть и неофициально, отмечали свой профессиональный праздник "по-старому", 28 мая. И в 2003 году официально дату праздника "вернули". Но в 2018 году дату праздника решено было перенести на 30 апреля. По мнению П.Порошенко, "Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921. 30 апреля 1918 года украинские войска возле ст. Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства". В связи с этим и была выбрана дата для праздника. 

Государственная пограничная служба Украины, опираясь на традиции и опыт всех поколений защитников рубежей, продолжает выполнять ответственные задачи по охране украинской границы. Украина граничит с Россией, Беларусью, Венгрией, Молдовой, Польшей, Румынией, Словакией.

Также пограничники следят за соблюдением пограничного режима, проводят пограничный контроль и пропуск через государственную границу, ведут развед- и оперативно-розыскную деятельность, принимают участие в борьбе с организованной преступностью и нелегальной миграцией.

Международный день джаза

Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошёл в 2012 году. О введении новой даты в календарь и установления её празднования на 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года.

Целью праздника его учредители обозначили "повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".

В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица, а также органы государственной власти оказывают поддержку продвижению джаза, и Международный день джаза — один из инструментов для этого.

Джаз возник в конце 19 — начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности и стирающей границы между людьми и государствами.

Поэтому джаз является символом единства и мира, снижает напряженность в отношениях между людьми, социальными группами и общинами, способствует гендерному равенству. Джаз поощряет художественное новаторство, импровизацию, новые формы творческой деятельности, а также использование традиционных музыкальных форм при создании новых жанров. Джаз способствует межкультурному диалогу и оказывает поддержку молодым людям из маргинализированных слоев общества.

Международный день свечника

Начиная с 2017 года, ежегодно 30 апреля свечники со всего мира получают возможность отметить свой праздник – Международный день свечника, призванный объединить абсолютно всех, без исключения, мастеров – от новичков до настоящих профи!

Дата 30 апреля для Международный день свечника выбрана не случайно. Он приурочен к празднику народного календаря, а именно ко дню Зосимы Соловецкого. В последние апрельские сутки осуществляется вывоз ульев на пасеки, а также обход пчелиных угодий с зажженной восковой свечой и молитвой Зосиме, покровителю пчел.

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Пчелиный воск – неотъемлемая часть производства огня для церквей и храмов, общественных мест, ритуальных традиционных обрядов. Поэтому именно 30 числа как никогда важно обозначить вклад свечного ремесла в развитие множества отраслей. А люди, посвященные в "восковые тайны", могут познакомиться, наладить контакты, поделиться своими наработками и умозрениями.

Международный день свечника призван разжечь новую страсть в сердцах настоящих профессионалов своего дела.

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Международный день джаза, День пограничника, Зосима-пчельник, Международный день свечника.
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