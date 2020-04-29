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НСЗУ: В текущем месяце спецмедучреждения получили 4,5 миллиарда

НСЗУ: В текущем месяце спецмедучреждения получили 4,5 миллиарда
14:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В апреле 2020 в Украинские спецмедучреждения поступило 4,5 млрд гривен аванса для развития.

В апреле специализированные медучреждения получили он Национальной службы здоровья аванс в размере 4,5 млрд гривень.

Об этом в Facebook сообщает Национальная служба здоровья.

"Информация о суммах оплат учреждениям специализированной и экстренной помощи доступна каждому на новом дашборде "Оплаты поставщикам услуг специализированной и экстренной помощи по программе медицинских гарантий". Например, 1619 поставщиков получили почти 4,5 млрд грн аванса от НСЗУ по состоянию на 28 апреля 2020 года; 1594 специализированные больницы получили более 4 млрд грн, 25 экстренных учреждений здравоохранения - более 465,7 млн грн, на счета коммунальных предприятий в апреле НСЗУ направила более 4,4 млрд грн, частных - свыше 17 млн грн, ООО - 44,5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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По данным НСЗУ, в апреле в ТОП-3 регионов по размеру аванса входят г. Киев - 427,4 млн грн, Днепропетровская область -394,1 млн грн, Львовская область - 301 млн грн.

ТОП-3 учреждений, предоставляющих специализированную помощь, по размеру аванса в апреле выглядит следующим образом: городская клиническая больница №4 Днепропетровского областного совета - почти 33 млн грн, Одесский областной онкодиспансер - 25,6 млн грн и Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова - 24 млн грн.

Подробнее с новым дашбордом можно ознакомиться на сайте Национальной службы здоровья.

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Украина, Медицина, НСЗУ.
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