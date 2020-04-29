Карантин: когда в Украине откроются салоны красоты и парикмахерские

Новости Украины:Объекты индустрии красоты могут заработать в мае, если до тех пор не будет резкого увеличения числа больных COVID-19.

Когда откроют парикмахерские и салоны красоты

В Украине сейчас продолжается введенный с целью предотвращения распространения коронавируса карантин. 11 мая является датой, до которой продлен карантин, а также отправной точкой, когда эти ограничения могут начать ослаблять при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Согласно подготовленному правительством 5-этапному плану, первый этап смягчения карантинных ограничений наступит, если на протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменится, или не отклонится более чем на 5%.

Предполагаемая дата начала послаблений – 12 мая, если до этого времени не будет резкого увеличения количества больных COVID-19.

Именно этого числа должны возобновить работу парикмахерские и салоны красоты. При этом будут открывать не все заведения индустрии красоты, а лишь те, которые смогут придерживаться санитарных требований.

Как сообщалось, на заседании в среду, 29 апреля, Кабинет министров Украины поддержал возобновление работы агропродовольственных рынков.