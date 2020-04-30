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В Украине отмечают День пограничника

В Украине отмечают День пограничника
10:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:30 апреля стражи украинской государственной границы отмечают профессиональный праздник.

Сегодня украинские пограничники празднуют профессиональный праздник. Новая дата празднования действует совсем недавно - с 2018 года.

День пограничника в Украине: дата праздника

Украинские стражи границы свой профессиональный праздник отмечают 30 апреля.

Но совсем недавно - с 2018 года. До этого праздник отмечали 28 мая - в честь советской пограничной охраны. Два года назад тогдашний президент Петр Порошенко заявил о переносе даты празднования на 30 апреля - день основания Госпогранслужбы Украины.

Тогда же был подписан соответствующий указ. Этот день посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу УНР с Российской Советской Республикой и Донской республикой.

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Государственная пограничная служба Украины, опираясь на традиции и опыт всех поколений защитников рубежей, продолжает выполнять ответственные задачи по охране украинской границы. Украина граничит с Россией, Беларусью, Венгрией, Молдовой, Польшей, Румынией, Словакией.

Также пограничники следят за соблюдением пограничного режима, проводят пограничный контроль и пропуск через государственную границу, ведут развед- и оперативно-розыскную деятельность, принимают участие в борьбе с организованной преступностью и нелегальной миграцией.

Традиционно во всех украинских городах ко Дню пограничника приурочено множество торжественных и праздничных мероприятий.

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Праздник, Пограничники, Граница, ГПСУ, День пограничника, 30 апреля.
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