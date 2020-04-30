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Вальпургиева ночь: приметы, обряды и ритуалы на 30 апреля
Вальпургиева ночь: приметы, обряды и ритуалы на 30 апреля

Вальпургиева ночь: приметы, обряды и ритуалы на 30 апреля

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Вальпургиева ночь: приметы, обряды и ритуалы на 30 апреля
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Вальпургиева ночь или Ведьмин костер, или Ночь ведьм - традиционный праздник весны и плодородия с 30 апреля на 1 мая.

Вальпургиева ночь — это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию. Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.

Во многих культурах этот день назывался по-разному, но современное название, связано с памятью о святой Вальбурге. Это была реальная женщина, жившая в 8 веке нашей эры в Англии. Она родилась в знатной семье, но посвятила свою жизнь Богу и вере. Она стала монахиней и одно время управляла монастырем в Германии. Вальбурга прославилась множеством чудес и стремлением к помощи всем нуждающимся.

Вальпургиева ночь считается мистическим временем, когда грань между мирами становится особенно тонкой. Именно поэтому, согласно поверьям, ведьмы в эту ночь устраивали свой шабаш. Они садились на метлы и летели на вершину высокой горы, где проводили время в диких пирах, плясках и разврате.

Что нельзя делать:

  • Приносить в дома букеты сирени. Считалось, что в эту ночь ароматные ветки стают еще более насыщенного запаха, дурманят человека и даже приближают его к смерти. Особенно, если в доме есть больные.

  • Ссорится и злится. Эти эмоции связаны с нечистой силой, которую вспоминать нельзя. Считается, что, если человек злой и агрессивный, он легко попадется на уловки злых духов в Вальпургиевую ночь.

  • Носить черное. Не одевайте черную одежду и вещи, которые связаны с плохими воспоминаниями.

Чтобы уберечься от нечисти, селяне совершали специальные обряды – сжигали чучело ведьмы и обходили ночью деревню с факелами, жгли костры, огонь которых должен был отогнать ведьм от человеческого жилья.

Также в эту ночь было принято сыпать у порога песок или траву. Считалось, что нечисть не сможет войти в дом пока не пересчитает все песчинки или травинки.

Сохранить женскую красоту и молодость, согласно поверьям, можно было умывшись 1 мая утренней росой. А для укрепления здоровья и скорейшего зачатия ребенка, женщинам рекомендовалось на рассвете выпить воды из колодца.

Также на рассвете нужно сорвать иву, засушить и дать ее путешественнику, который должен вернутся с прибылью и хорошими новостями.

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Кроме того считалось, что венок, который сплетен с сорванного в Вальпургиеву ночь плюща, сделает девушку в глазах любимого мужчины невероятной красавицей.

Для избавления от неудач в эту мистическую ночь нужно на листе бумаги написать список всего, что огорчает, и сжечь со словами Гори он синим пламенем!

Кстати, сны в ночь с 30 апреля на 1 мая считаются вещими. Ночью с 30 апреля на 1 мая вы можете увидеть будущее или почувствовать во сне приближение опасности. Также в эту ночь можно увидеть суженого или суженую.

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Праздник, Приметы, Обряды, Вальпургиева ночь, Ведьмин костер, Ночь ведьм.
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