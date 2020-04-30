В Минздраве рассказали, когда возобновится лечение украинцев за рубежом

Новости Украины:В Минздраве заявили, что лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник для оказания плановой помощи.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявляет, что лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник для оказания плановой помощи.

Об этом Микичак сказала во время онлайн-брифинга

"Есть ряд пациентов, нуждающихся в лечении, которое пока не выполняется в Украине. Это, прежде всего, трансплантация костного мозга. Средства на лечение таких пациентов в зарубежных клиниках предусмотрены в бюджете здравоохранения, в Минздраве они зарезервированы в достаточном количестве", - заявила она.

"Работает постоянная комиссия под руководством первого заместителя министра здравоохранения, где принимаются решения о направлении. По состоянию на сегодняшний день практически все европейские клиники, принимающие наших пациентов, закрыты на прием плановых пациентов, так же, как и в Украине. Как только они будут открыты, а это клиники в Беларуси, Польше, Италии, Турции, наши пациенты смогут получить помощь. Сейчас их сопровождение обеспечивается в специальных клиниках в Украине", - добавила Микичак.