В Украине планируют ввести электронную регистрацию лекарств

Новости Бизнеса:В Министерстве здравоохранения предлагают ввести электронную регистрацию лекарственных средств.

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести электронную регистрацию лекарственных средств для доступа к лучшим продуктам зарубежных и отечественных производителей.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Минздрав считает своим приоритетом прозрачный подход к происходящему, освещению всех вещей, всех тех шагов, которые мы осуществляем. Важным направлением является обеспечение пациентов доступными качественными медицинскими препаратами и лекарственными средствами", - заявила она.

"С этой целью, чтобы в Украине был доступ к медикаментам национального производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Министерства здравоохранения обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств", - сказала Микичак.

Минздрав приглашает всех заинтересованных присоединиться к обсуждению соответствующего документа.

Напомним, 14 апреля Минздрав запустил аудит системы здравоохранения. Причиной послужили тревожные сигналы, которые министерство получало из регионов.