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Выплаты Героям Украины: Кабмин утвердил порядок использования средств

Выплаты Героям Украины: Кабмин утвердил порядок использования средств
21:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В Кабмине утвердили порядок использования средств, предусмотренных для выплаты вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины.

Кабинет Министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Соответствующее постановление от 29 апреля №316 опубликовано на Правительственном портале.

"Утвердить Порядок использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", - говорится в документе.

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Согласно приложению, порядок определяет механизм использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете по бюджетной программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной" для финансирования расходов на осуществление выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы определено Минсоцполитики.

Также порядок предусматривает, что бюджетные средства распределяются Минсоцполитики в рамках бюджетных назначений на основании заявок на финансирование выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, с учетом необходимости выполнения бюджетных обязательств прошлых лет, взятых на учет органами Казначейства, в случае их соответствия паспорту бюджетной программы.

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Украина, Кабмин, Карантин, Герои Украины.
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