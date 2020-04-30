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Генпрокурор: Ходатайств адвокатов по делу Гандзюк нет

Генпрокурор: Ходатайств адвокатов по делу Гандзюк нет
23:50 Чт, 30 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Ирина Венедиктова заявила, что ходатайств по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк от адвокатов нет официально.

Прокуроры по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк не получали ходатайств от защитников потерпевшей стороны.

Об этом в эфире телеканала Hromadske заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Никаких ходатайств по делу (убийства Екатерина Гандзюк - прим.) от адвокатов нет официально. Никаких. Спросите об этом у прокуроров. Все, которые были, все были сделаны", - заявила она.

Она добавила, что по делу Гандзюк "не будет хайповать", указывая на основных фигурантов по делу.

Ранее адвокат Евгения Закревская раскритиковала досрочное завершение расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Она подчеркнула, что стратегия прокуроров работает в пользу подозреваемых, а расследование завершили еще до проведения ряда следственных и негласных следственных действий.

Адвокат также отметила, что ряд ходатайств, которые она подала в рамках дела, не были рассмотрены прокурорами.

Венедиктова о расследовании дела Гандзюк: Все настроены на реальный результат

Напоминаем, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по осуществлению контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов провела заседание 29 апреля, на котором ожидалось заслушать генпрокурора Венедиктову и председателя СБУ Ивана Баканова. Однако они не явились на заседание, которое проходило во дворе киевского кафе, из-за отсутствия гарантии безопасности.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к её убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которая была внесена.

6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были приговорены к срокам от 3 до 6,5 года лишения свободы.

Кроме того, в январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ( "группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места жительства Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

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Генпрокурор, Екатерина Гандзюк, Ирина Венедиктова.
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