Венедиктова о расследовании дела Гандзюк: Все настроены на реальный результат

Новости Украины:Глава Офиса гепрокурора Ирина Венедиктова обещает не потерять темп в расследовании дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Алексея Левина, расследование не потеряет темпа и будет доведено до конца, заявляют в Офисе генерального прокурора.

По информации Офиса генпрокурора, в понедельник генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с руководством временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападения на Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко, который включен в состав группы прокуроров, надзирающих за расследованием этого резонансного уголовного производства", - говорится в сообщении.

"Расследование дела Екатерины Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа - это наша принципиальная позиция. В уголовном производстве изменился куратор - это мой заместитель Алексей Симоненко. Однако группа прокуроров и группа следователей СБУ остаются те же, которые совершили прорыв в следствии. Все настроены на реальный результат и направление обвинительных актов в суд", - цитирует Венедиктову Офис генпрокурора.

Генпрокурор заверила, что приветствует парламентский и общественный контроль.

"Наша задача действовать в рамках закона, чтобы как можно быстрее установить истину и наказать всех виновных", - сказала она.

В свою очередь Симоненко проинформировал: "Сегодня следственным судьей Печерского районного суда. Киева продлен срок меры пресечения одного из подозреваемых, которого ранее экстрадирован из Республики Болгария в Украине. Он останется под стражей до 28 мая 2020 года".

Согласно сообщению Офиса генпрокурора, суд продлил срок предварительного расследования в уголовном производстве по 29 июля 2020 года.