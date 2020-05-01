Венедиктова назвала причину, почему не задекларировала квартиру, в которой живет

Новости Украины:Генпрокурор заверила, что если будет проживать предусмотренный законом период времени в этой квартире, она укажет это в декларации.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому она ее и не задекларировала.

Об этом она заявила в эфире hromadske.

"Эта квартира не в моей собственности и этого достаточно для ответа... у публичных лиц очень размыта граница приватности и публичности, поэтому я свою приватность буду хранить. Каждое дополнительное слово потянет новые вопросы, которые вы будете задавать. И эти вопросы будут нарушать охраняемые законом интересы других лиц, потому что журналисты будут звонить, приходить, допрашивать, еще что-то делать", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что в ее декларации за 2019 год нет никаких нарушений, а выпуск программы "Схемы" (где говорится про незадекларированную квартиру - УНИАН) связан с 2020 годом.

Генпрокурор заверила, что если будет проживать предусмотренный законом период времени в этой квартире, она укажет это в декларации. Если же она приобретет ее, то внесет изменения быстрее.

"Если же это не будет изменение имущественного положения, это все увидите в декларации 2021 до 1 апреля", - подытожила она.

Напоминаем, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее супруг, заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Денис Колесник, проживают в квартире в центре Киева. Хотя в декларации они ее не указали. Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы". В декларациях за 2019 год говорится, что они проживают близ Харькова.