"Вы хотите правды?": Венедиктова отреагировала на акцию протеста под ОПУ

Новости Украины:Венедиктова отреагировала на акцию протеста под Офисом президента.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые пришли под Офис президента.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров ... Правозащитники - это совсем о другом. Орган досудебного расследования, реформированная прокуратура и реформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть ..., но это также неточно . 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - сказано в сообщении.

Ранее в Киеве инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" провела под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой акцию протеста против решения о завершении расследования дела убитой активистки.