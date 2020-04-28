"Кто заказал Катю Гандзюк?": Активисты провели акцию под домом Венедиктовой (Видео)

Новости Украины:Под домом Венедиктовой провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?".

В Киеве инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" провела под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой акцию протеста против решения о завершении расследования дела убитой активистки.

Событие транслировалось на странице группы в Facebook.

В частности, несколько десятков участников акции установили портативную колонку и скандировали "Венедиктова, выходи!" под домом в центре Киева, в котором, по словам активистов, проживает генпрокурор.

На мероприятии присутствовали также правоохранители и представители полиции диалога.

В конце протестующие написали краской на асфальте "Здесь живет подруга убийц" и поблагодарили всех, кто присоединился к протесту.

Ранее акция протеста против преждевременной передачи в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк прошла под стенами Офиса Президента Украины.

Протестующие выступили с требованием отставки генпрокурора Венедиктовой. К активистам вышли пообщаться пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель и прокурор по делу Андрей Сенюк. Чуть позже к ним присоединился заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Между активистами и представителями Офиса генпрокурора произошла словесная перепалка. Участники акции требовали озвучить имена заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В свою очередь активисты выступили с заявлением, что дело об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив проведение всех следственных действий.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень.

6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Кроме того, в январе этого года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.