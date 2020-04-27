Ситуация в Чернобыле: спасатели ликвидировали еще один лесной пожар (Фото)

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о ликвидации пожаров зоне отчуждения.

На Житомирщине и Киевщине почти 1500 спасателей продолжают тушение очагов лесных пожаров.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В Житомирской области, ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах контролируется. За прошедшие сутки, 26 апреля, ликвидирован самый большой очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Жолудевка), продолжаются работы на четырех локализованных очагах (Острова, Можары, Нагоряны, Першотравневое)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Олевском районе ликвидирован один очаг пожара (Жовтневое, 24 апреля), осуществляются меры по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски).

К работам в Олевском и Овручском районах привлечены более 500 человек и 95 ед. техники (от ГСЧС 60 челлвек и 15 ед. техники).

В то же время, в Киевской области за прошедшие сутки в Зоне отчуждения ликвидирован очаг тления торфа в Денисовицкому лесничестве (Полесское), а также пожар (2 га), возникший на границе Зоны отчуждения (с. Старая Марковка Полесского района) и грозивший распространиться на территорию Зоны отчуждения в лесной массив. Оперативными действиями на вечер пожар локализован, а на утро был ликвидирован.

Как сообщают спасатели, 27 апреля продолжаются работы по ликвидации очагов пожаров вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

Угроза распространения огня на всех очагах отсутствует. Наблюдается незначительное задымление на отдельных участках. Осуществляется пролив тлеющей лесной подстилки, пеньков и древесины.

Инженерной техникой с начала работ создано около 1 тыс. км минерализованных полос и дорог.

К тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечены 1 тыс. 60 человек и 235 ед. техники (из них от ГСЧС более 1 тыс. человек и 220 ед. техники, в том числе 3 вертолета).

Радиационный фон по г.Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Как сообщалось, пожар в Зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля. По данным Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО), в Чернобыльской зоне отчуждения от пожаров пострадали 20 тысяч гектаров территорий, из которых 30% составляют леса.

Пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел 4300 га территории и уничтожил 39 домов, в которых проживали люди. Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.