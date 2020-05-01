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В мире разрабатывается свыше ста потенциальных вакцин от коронавируса

В мире разрабатывается свыше ста потенциальных вакцин от коронавируса
01:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ВОЗ рассказали, сколько в мире разрабатывают вакцин от коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всем мире сейчас разрабатывают 102 потенциальные вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

"Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что 102 потенциальные вакцины против COVID-19 разрабатываются во всем мире", - говорится в сообщении.

Восемь из этих потенциальных вакцин уже утверждены для клинических испытаний.

Всемирный банк: на разработку вакцины от COVID-19 нужно еще $2 миллиарда

Исследователи Американского национального института здоровья (NIH) были первыми, кто начал испытания вакцины против коронавируса на людях 16 марта.

Напомним: по данным Worldometer, в мире зафиксированы 3 299 742 случая заражения коронавирусом, из них 233 624 летальных, 1 037 905 человек выздоровели.

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Вакцина, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус.
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