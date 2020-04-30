Всемирный банк: на разработку вакцины от COVID-19 нужно еще $2 миллиарда

Новости мира:Во Всемирном Банке рассказали как обстоят дела с разработкой вакцины от коронавируса.

Разработка вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $ 2 млрд.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Группы Всемирного банка Цейлы Пазарбасиоглу и директора направления перспективных исследований ВБ Аяхана Косе.

"Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины", - отмечается в заявлении.

В то же время, по их словам, самого дополнительного финансирования недостаточно для того, чтобы вакцину можно было эффективно использовать. "Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцинам после ее изготовления", - подчеркнули во Всемирном банке.

В этой связи также акцентируется на острой необходимости помочь развивающимся странам после пандемии COVID-19 с целью более мягкого восстановления мировой экономики.

"Если мы сейчас не активизируем усилия, последствия будут требовать гораздо более масштабной реакции", - подчеркнули во Всемирном банке.

Как сообщалось, МВФ и Группа Всемирного банка, практически, возглавили международные усилия относительно быстрого реагирования на последствия пандемии коронавируса. Они, в частности, сосредоточились на координации действий наиболее мощных мировых и региональных экономик и обеспечили кредитные возможности для развивающихся стран.