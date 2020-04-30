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Вакцина против Covid-19: Британия может завершить испытания в июне

Вакцина против Covid-19: Британия может завершить испытания в июне
19:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Испытания вакцины от коронавируса в Оксфордском университете могут завершиться к середине июня.

Клинические испытания вакцины от Covid-19 в Оксфордском университете в Великобритании могут завершиться к середине июня.

Об этом сообщает Independent.

"Эксперты из Оксфордского университета заявили, что первые результаты испытаний вакцины против коронавирусной болезни могут быть готовы уже в середине июня, на фоне того, как учреждение объявило о соглашении с фармацевтическим гигантом AstraZeneca", - говорится в сообщении.

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Соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией позволит быстро распространить вакцину по всему миру, если она покажет свою эффективность, заявили в университете.

Испытания вакцины, разработанной Институтом Дженнера, на людях начались на прошлой неделе, сотни людей добровольно участвуют в исследовании, которое получило государственное финансирование в размере 20 миллионов фунтов.

Профессор Оксфордского университета сэр Джон Белл описал соглашение с фармацевтами как "главный рычаг в борьбе с пандемией" в обозримом будущем.

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Как сообщалось, в мире по состоянию на 30 апреля из 3 241 495 случаев первый миллион человек вылечился от коронавирусной болезни. Умерло 228 884 человека.

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Великобритания, Карантин, Коронавирус.
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